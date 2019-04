Jorge Valdano en El Hormiguero 3.0

Hemos tenido con nosotros a otra gran figura del mundo del fútbol, aunque en este caso ya retirado de la primera línea: el argentino JORGE VALDANO, ex futbolista, ex entrenador y ex director deportivo del Real Madrid. El que fuera campeón del Mundo con la Selección Argentina en México ’86 es ahora uno de los ponentes más solicitados en el circuito de las conferencias por su especialización en liderazgo. De hecho, Valdano ha venido a presentarnos su nuevo libro: Los 11 poderes del líder. El fútbol como escuela de vida(Editorial Conecta) en donde, a través de su experiencia en el mundo del deporte de alto nivel, traza un paralelismo entre el mundo del fútbol y el de la empresa para enunciar las claves de un liderazgo exitoso.

Publicidad