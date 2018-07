Jessica Chastain: "No creo que el amor llegue a desaparecer nunca, solo cambia"

Ha venido a “El Hormiguero” la actriz estadounidense Jessica Chastain para presentarnos su nueva película, “La desaparición de Eleanor Rigby” (Wanda Vision), que llega a la gran pantalla el próximo 3 de octubre.

Chastain –que en su paso por España también estará en el Festival de Cine de San Sebastián- protagoniza este filme centrado en una pareja que atraviesa por un mal momento e intenta recuperar el amor que un día tuvieron.

Jessica Chastain, conocida por sus papeles en La noche más oscura, Mamá, Criadas y señoras o El árbol de la vida, ha sido nominada en dos ocasiones a los Oscar y cuenta con un Globo de Oro.

La actriz ha comenzado hablando sobre la película, que además está dirigida por su ex pareja, algo que ha llamado la atención a Pablo Motos sobre si le resultaba incomodo trabajar cuando tu ex pareja es tu jefe, sin embargo, la actriz ha comentado que no ha tenido ningún problema ya que se llevan bien. "No creo que el amor no llegue a desaparecer nunca, solo cambia" sentenciaba Chastain.

Por otro lado también nos ha contado como ha vivido las nominaciones a los premios Oscar. "A veces no ves ni el escenario, tienes una cámara delante, dicen otro nombre, no has ganado, pero tienes que estar sonriendo" contaba con humor la actriz.

Trancas y Barrancas han jugado con Jessica Chastain a recomponer objetos rotos a cámara lenta.

Salvemos a los pelirrojos

Pablo Motos ha comentado que tan solo hay un 1% de la población que es pelirrojo. Nuestra invitada de hoy Jessica Chastain, también es pelirroja y junto su ayuda han cantado una canción para "salvar a los pelirrojos" con un coro compuesto también por pelirrojos.

Tinta, un perro con silla de ruedas

Conocemos la historia de Tinta, un perro de un año y medio parapléjico que se ha quedado sin capacidad para andar, pero no sin sus ganas de correr y de vivir. Para ello, se ha construido para ella una silla de ruedas especial para perros que le permite vivir con normalidad. Un ejemplo de vida.

Ciencia con Marron: Así se hacen efectos especiales sólo con agua

La ciencia de Marron hoy nos trae efectos especiales que se podrían hacer en el cine solamente con agua. Un amplificador y unos tubos de agua nos muestran unos efectos muy curiosos en el agua que parece moverse a cámara lenta o ir hacia atrás.

El Hormiguero 3.0 se convierte en una película de acción con Jessica Chastain

Para terminar, El Hombre de Negro entra en el plató con un cartel especial sobre la película que va a estrenar Jessica Chastain, cuando de pronto el plató de El Hormiguero 3.0 se convierte en una película de acción, donde Jessica y El Hombre de Negro tendrán que pelear para conseguir de nuevo el cartel.