La película de Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody', se estrena en España el 31 de octubre. El actor habla en 'El Hormiguero 3.0' de las curiosidades sobre el rodaje de este peliculón y cómo se metió en el papel del protagonista de 'Queen': "Me aprendí el lenguaje corporal propio de Freddie Mercury, ya que él improvisaba, no tenía coreografías, no era bailarín". Además, desvela el regalo que se hizo tras la grabación.