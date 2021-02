Las fantasías sexuales de Nicky Jam, al descubierto: "Hay que cumplir el sueño"

Nicky Jam ha vuelto a 'El Hormiguero 3.0', pero esta vez no ha podido estar en el plató junto a Pablo Motos y ha conectado con él a través de una videollamada. Esto no ha sido motivo para que no desprendiesen buen rollo y demostrasen buena relación existente entre ellos.

Después de contar cómo ha perdido 28 kilos y el motivo de este drástico cambio, el cantante ha hablado sobre su nuevo single junto a Romeo Santos, que se llama 'Fan de tus fotos', y lo "está reventando en el mundo entero".

El videoclip va de fantasías sexuales y Motos ha querido saber cuáles ha tenido el invitado: "¿Has fantaseado alguna vez con una jefa, una profesora o alguien del trabajo?". El estadounidense no se ha cortado y ha confesado que "con todas las mujeres". Al ser preguntado por si es mejor dejarlo en fantasía o cumplir el sueño, Nicky Jam ha tenido dudas.

"Depende, si está dura hay que cumplir el sueño", reía el cantante mientras Pablo Motos seguía con la entrevista.

Una vez visto el nuevo videoclip, han hablado sobre su próximo álbum, que saldrá a la venta en el mes de abril. "El mejor que yo he hecho". Además, ha imitado a Romeo Santos con muchísima gracia y ha desvelado cómo detectar si un tema es un éxito o no.