"¡Exclusiva, exclusiva!", Trancas y Petancas destapan en 'El Hormiguero 3.0' uno de los secretos más ocultos de Dani Rovira

CON TRANCAS Y PETANCAS

A raíz de la conversación entre Dani Rovira, María León y Pablo Motos, Petancas ha ironizado en 'El Hormiguero 3.0' contando que en su maleta cuando viaja todo lo que mete es de deporte. Tras esta pequeña broma, las Hormigas han asegurado que no vuelven a Japón y han detallado los motivos que tienen para haber tomado esa decisión. Trancas y Petancas han desvelado que no serían capaces de aguantar la duración de la ceremonia del té, ni los falsos cerezos, entre otras cosas. Además, las estrellas del programa han conseguido una gran exclusiva con su sección '¿Lo has hecho o no no las hecho?' en la que nuestros invitados han contado sus secretos más ocultos. ¡No te lo pierdas!