UN REGRESO MUY ESPERADO

Will Smith y Martin Lawrence han presentado en 'El Hormiguero 3.0' la película 'Bad Boys For Life', el esperadísimo regreso de los dos policías rebeldes Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence), que se estrena en cines el próximo 17 de enero. El tiempo ha pasado pero Pablo Motos ha destacado que a los actores no se les notan ni canas en la barba. Disfruta del programa al completo en ATRESplayer.