El emocionante baile entre el público de 'El Hormiguero 3.0' y Sergio Dalma al son de 'Bailar Pegados'

Con nostalgia y emoción, el público ha bailado todo lo pegados que se puede, una de las canciones más icónicas de Sergio Dalma. El momento ha surgido de manera improvisada durante la pausa de publicidad, pero Pablo Motos ha querido revivirlo.

Al terminar el emocionante momento, Sergio Dalma ha recordado el momento durante el confinamiento en el que se escuchaba esta canción con melancolía por "las ganas de besarnos y abrazarnos" que tenemos. "El carácter mediterráneo es así, nos han cortado las alas" ha dicho el artista sobre esta situación que estamos viviendo.

¡Así ha sido ese emocionante momento en el programa!

Además, Sergio Dalma también nos ha hablado de la especial relación que tiene con su mánager, que también es su ex pareja. "Me soporta porque me conoce", aseguró el cantante a Pablo Motos. ¡Así ha sido!