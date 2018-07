Elsa Pataky visitará 'El Hormiguero 3.0'

INVITADA MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

El miércoles, 9 de noviembre, estará con nosotros la actriz y modelo Elsa Pataky, que esta temporada repite como imagen de la campaña otoño-invierno de la firma de ropa interior Women’s Secret. Si el año pasado la campaña se centraba en un videoclip en el que la modelo aparecía cantando el famoso tema I’m so excited de las Pointed Sisters, en esta ocasión Pataky protagoniza un musical que lleva por título We Are Sexy Women.