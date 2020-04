Pablo Motos ha conectado por videollamada con Nuria Roca y Juan del Val. A él le ha preguntado directamente por cómo ha vivido la cuarentena tras dar positivo por coronavirus. "Me sorprendí porque no he tenido en ningún momento ningún síntoma", ha destacado, algo que considera "bastante peligroso" por el riesgo de contagio.

Juan del Val ha contado que ha estado once días aislado en una habitación, comiendo con guantes y sin poder ver a su mujer ni a sus hijos.

Para Pablo Motos, este caso es el ejemplo del peligro que pueden suponer hasta 7 millones de personas en España, que pueden contagiar el coronavirus al no saber que lo tienen porque no sufren ningún síntoma. Por eso, ha subrayado la importancia de los test masivos a la población.