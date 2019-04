CON DAVID BISBAL

David Bisbal acaba de aterrizar desde Nueva York tras ser reconocido con el New York Award a Mejor Artista Latino, premio que recibió en la Gala New York Summit. El artista almeriense ha confesado a Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0' que "no solamente es mío", le dedica el galardón a todo el equipo y los grupos de fans que siempre le han acompañado. Además, ha revelado que se siente orgulloso de como "la cultura latina va creciendo cada vez más". ¡Estas han sido sus palabras!