Carlos Latre: "Para imitar a un nuevo personaje, me fijo en él y veo entrevistas"

MARTES 7 DE FEBRERO

Carlos Latre, uno de los maestros del humor y la imitación en España, que acaba de renovar su show, Yes we Spain, is different, la continuación del espectáculo Yes, we Spain que han visto a lo largo de todo el país más de 80.000 personas ha visitado El Hormiguero 3.0 y ha imitado a políticos, cantantes y artistas de nuestro país.