Carlos Alsina responde a Trancas y Barrancas: "¿Conoce algún secreto que, si lo dijera, temblaría España?"

Trancas y Barrancas se han convertido en periodistas para someter a Carlos Alsina a su particular 'Rueda de prensa ibérica'. Las hormigas le han hecho preguntas de lo más comprometidas, como si cuida más su aspecto desde que ponen cámaras en la radio. "Me cuido igual pero me critican más", ha asegurado.

El director y presentador de 'Más de uno', de Onda Cero, también ha revelado si habría ido de vocal en las elecciones catalanas o si sabe más palabras o frases en catalán o vasco que lo básico como el saludo.

La última pregunta ha sido la más delicada: "¿Conoce algún secreto que, si lo dijera, temblaría España?". La respuesta de Carlos Alsina ha dejado a todos con la boca abierta.