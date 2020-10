Carla Bruni revela en 'El Hormiguero 3.0' la receta del éxito de su matrimonio junto a Nicolas Sarkozy

Carla Bruni ha revelado en 'El Hormiguero 3.0' cuál es el secreto de su matrimonio con Nicolas Sarkozy. Tras 12 años casados, ha dado los ingredientes por los que funcionan como pareja.

Pablo Motos ha destacado que en su respuesta hay que un detalle coincidente con lo que dijo Woody Allen cuando él mismo le preguntó la semana pasada en el programa sobre el amor.

La artista también ha recordado la etapa de su vida marcada por la política. "No me decepcionó pero no necesito volver a vivir esa experiencia", ha afirmado. Aunque ha reconocido que fue "un gran honor y un momento excepcional" en su vida, asegura que ni ella ni su marido se planean volver al terreno político.