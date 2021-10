Bertín Osborne recuerda su participación en las telenovelas: "No había visto ninguna, pero estaba tieso y pagaban muy bien"

Bertín Osborne ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo trabajo: 'Cuarenta años son pocos', un disco en honor a sus cuarenta años de carrera musical y que verá la luz el próximo 29 de octubre.

En su paso por el programa, el actor ha recordado su participación en una conocida telenovela que se emitió en Latinoamérica: "No había visto una novela en mi vida pero estaba tieso, vivía muy bien en Miami, pero no llegaba a fin de mes", ha confesado.

Bertín cuenta que un amigo le dijo que le habían llamado de Televisa para hacer una novela pero que en un principio dijo que no: "Cuando me contó lo que pagaban la cosa cambió, y me puse a ver telenovelas", cuenta entre risas.

Eso sí, el artista señala que no sabía que una telenovela durara tanto: "A los tres meses le pedí al director que matara a mi personaje", afirma. Eso sí, el día que se emitió ese capítulo en México, todo el mundo le paraba por la calle: "¡Menos mal que no has muerto!", explica con una sonrisa.

