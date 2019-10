CON BARRANCAS Y PETANCAS

Pablo Motos ha presentado a las estrellas del programa con mucho orgullo: "No son dragones, pero no las subestiméis por su tamaño". Aunque una de ellas ha hecho una corrección y ha asegurado que es "Gordor". No te puedes perder la genial presentación de las Hormigas durante la visita de Liam Cunningham e Isaac Hempstead-Wright a 'El Hormiguero 3.0'. Disfruta del programa completo en ATRESplayer.