Ana Torroja recuerda los inicios de Mecano: "Me daba miedo salir a la calle"

Pablo Motos está encantado con que la visita de Ana Torroja coincida con que este 22 de junio se cumplan 40 años desde que nació Mecano y, por este motivo, la cantante ha venido con una gran exclusiva: ¡estrena single junto a Alaska!

¿Recuerda Ana Torroja cómo comenzó todo? Motos ha echado la vista atrás y ha transportado a la invitada a ese momento: "Nos escucharon y alguien dijo 'esta niña tiene ser la voz cantante'".

"'Hoy no me puedo levantar' fue la carta de presentación", explicaba Ana antes de añadir que "no la entendieron muy bien en ese momento".

Después de sacar el primer sencillo en el que pensaba que ahí quedaría todo, empezó a sonar en la radio y salió a la luz hasta hoy "que es un himno".

Sobre el momento en el que lo petan, confiesa que fue con "Entre el cielo y el suelo" cuando Jose empieza a escribir más canciones y se diversifica el público.

Torroja ha sido muy sincera y ha contado que le daba miedo salir a la calle, que perdió amigos, intimidad e incluso se perdió a ella misma. Además, ha desvelado que tomó la decisión de marcharse a vivir a Nueva York para recuperar el anonimato.

"Mecano era mucho más grande que Ana, Nacho y Jose", concluye en 'El Hormiguero 3.0'.