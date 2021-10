Ana Mena confiesa el regalo tan especial que hizo a un chico que le gustaba

La cantante Ana Mena ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0'. Ana Mena, una de las artistas españolas más escuchadas este 2021, y que ha sido, recientemente, nominada por los premios MTV como 'Mejor artista español'. Además, acumula tres nominaciones en los premios 40 principales.

La artista ha desvelado una anécdota de lo más curiosa: el regalo más especial que le hizo al chico que le gustaba: "Le mandé una caja de verduras de mi huerto". Y es que, para Ana Mena, el huerto es una de sus aficiones más importantes porque la comparte con su padre: "Es mi momento de paz".

Así que Ana Mena no se la ocurrió otra idea que mandarle al chico, que era de Italia, una caja con muchas verduras: "Lo mandé exprés para que le llegará rápido", afirma. Además, Ana confiesa que el chico podría pensar que estaba loca: "Si a mi me llega una caja de verduras de alguien que me gusta yo me caso Pablo", confiesa entre risas.

