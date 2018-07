Alejandro Sanz y Benicio del Toro, próximo invitados de 'El Hormiguero 3.0'

El lunes, 24 de septiembre, tendremos en “El Hormiguero 3.0” a ALEJANDRO SANZ, que presentará en exclusiva en un plató de televisión su esperadísimo nuevo disco, La música no se toca (Universal Music), que sale a la venta al siguiente día, el martes 25 de septiembre. Sanz, que ya ha lanzado dos canciones de su nuevo trabajo –los singles “No me compares” y “Se vende”- prepara una extensa gira de promoción que le llevará a visitar España, México, Estados Unidos, Argentina y Brasil. En “El Hormiguero” conoceremos todos los detalles de la grabación de este disco –al que el propio Alejandro define desde su título como una especie de homenaje hacia la música- y descubriremos las anécdotas más divertidas del que sin duda es el artista pop español más internacional.

-El martes, 25 de septiembre, nos visita el ex presidente de Castilla la Mancha, ex Ministro de Defensa y ex Presidente del Congreso de los Diputados, JOSÉ BONO, que viene a presentarnos la primera parte de sus diarios, titulada Les voy a contar (Editorial Planeta), que sale a la venta ese mismo día. Este libro son fruto de 20 años escribiendo un diario, del que recopiló más de 17.000 folios. Ahora publica buena parte de esos folios, unos 1500, un material que el propio Bono define como “un relato de hechos vividos, no un ensayo ideológico”. Además, aprovecharemos la visita del veterano político para conocer sus opiniones acerca de los temas de actualidad.

-El miércoles, 26 de septiembre, estarán en “El Hormiguero 3.0” dos actrices de, Blancanieves, una de las películas que pelearán por representar a España en la próxima edición de los Oscar: MACARENA GARCÍA e INMA CUESTA. La cinta, dirigida por Pablo Berger y que se estrena el 28 de septiembre, es una original visión del popular cuento de los hermanos Grimm, ambientada en los años veinte en el sur de España. Avalado por su éxito en el Festival de Toronto, esta Blancanieves no es en absoluto un filme convencional: es una película muda y en blanco y negro. En el reparto aparecen Maribel Verdú en el papel de la madrastra; Daniel Giménez Cacho, como el padre de Blancanieves, un famoso torero al que un toro deja paralizado, y Sofía Oria y Macarena García, Blancanieves de niña y adolescente. El personaje de Inma es Carmen de Triana, la cantaora más famosa de su tiempo y está casada con Antonio Villalta (Daniel Gimenez Cacho), el torero más famoso de la historia, una especie de Belmonte.

-Y el jueves, 27 de septiembre, una nueva estrella de Hollywood pisa el plató de “El Hormiguero 3.0”: viene el actor puertorriqueño BENICIO DEL TORO, para presentarnos su nueva película, Salvajes, dirigida por Oliver Stone y uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El actor, ganador de un Oscar en el año 2000 por su papel en Traffic, comparte protagonismo en su nueva película con actores de la talla de John Travolta o Salma Hayek. Salvajes (Universal Pictures), que se estrena en salas el 28 de septiembre, es un thriller basado en la novela negra superventas de Don Winslow, Savages, que llegó a estar en el top ten de la lista de los mejores libros de 2010 del New York Times. Cuenta la historia de dos amigos que regentan con éxito un negocio de venta de marihuana y comparten todo, hasta la novia. Sin embargo la situación empieza a complicarse cuando un violento y peligroso cartel mexicano quiere asociarse a ellos para compartir beneficios. Ante su negativa, comienza el hostigamiento por parte de los mafiosos.