El traumático momento de Eddie Redmayne por mentir para una audición: "Fue humillante"

Úrsula Corberó y Eddie Redmayne han regresado a El Hormiguero, juntos en esta ocasión para presentar su nuevo proyecto conjunto: The Day of the Jackal (Chacal). La pareja de invitados ha compartido anécdotas del rodaje y sus impresiones sobre cómo ha sido trabajar juntos. Además, la actriz ha contado las clases que tuvo que tomar para su papel: siendo ella catalana, ha tenido que interpretar a una mujer de Cádiz.

Pablo Motos ha rescatado otras anécdotas sobre los dos, como la audición en la que Eddie mintió sobre su habilidad para montar a caballo cuando, por entonces, aún no sabía. "Qué bien que me estés recordando estos momentos traumáticos de mi pasado", ha bromeado el actor británico.

El invitado ha explicado que le ocurrió en sus comienzos, cuando tenía 23 años y aspiraba a hacer una serie con Helen Mirren. En la última audición, el director le preguntó si alguna vez había montado a caballo pero su única experiencia había sido de niño con un pony. El problema llegó cuando tuvo que rodar una escena espectacular en la que tenía que demostrar esa habilidad.

"Era tan humillante que no lo dije", ha confesado. El resultado fue desastroso, hasta tal punto que el actor le ha pedido permiso a Pablo Motos para reproducir los tacos que dijo el director... que después ha tenido la oportunidad de vengarse de él. ¡Descubre la anécdota al completo en el vídeo!