El sueño inalcanzable de Amaia Romero cuando era niña: "Me faltaba un centímetro de estatura"

Amaia Romero ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentarnos su nuevo disco y contarnos en el programa algunas de sus anécdotas más desconocidas. La artista ha contado uno de los sueños que tenía cuando era pequeña. El propio Pablo Motos ha confesado que le "encanta" el sueño.

Y es que Amia de pequeña iba todos los años a PortAventura y había una atracción en la que siempre quería montarse: "Mis padre no me dejaban porque era pequeña hasta que un año me dijeron este sí", asegura.

La joven cuenta que no dejó de pensar en el Dragon Khan, una de las atracciones del parque, en la que soñaba montarse: "Me faltaba un centímetro, muy poquito y no me dejaron montar pero al día siguiente día la altura", señala. Y es que Amaia cuenta que por la mañana somos un poco más altos porque los huesos se estiran.

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

