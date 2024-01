Sofía Vergara confiesa su gran error cuando llegó a Hollywood: "Hay menos oportunidades para los latinos"

La primera invitada del año 2024 en El Hormiguero ha sido la actriz Sofía Vergara. La colombiana ha presentado su nueva serie, Griselda. Ella interpreta a la protagonista, una narcotraficante que operó en Miami desde finales de los años 70. Se trata de un cambio radical respecto al registro de comedia con el que ha conquistado a los espectadores de Modern family.

Pablo Motos también ha querido preguntarle por sus inicios. La intérprete ha reconocido que, cuando llegó a EEUU, quiso ocultar su acento colombiano. De hecho, no entendía por qué no lo hacían también otras actrices como Penélope Cruz. "Van a tener muchísimas más oportunidades", pensaba. Sin embargo, se dio cuenta de que se estaba equivocando: "Duré seis meses dando clase, me arruiné, me gasté toda mi plata... y era peor porque estaba más confundida". "El día que dejé de pensar en mi acento comencé a conseguir trabajo", ha asegurado.

Sin embargo, ¿es más difícil para un latino triunfar en Hollywood? Sofía ha querido reconocer que no puede quejarse porque ha llegado mucho más lejos de lo que nunca pensó. Después, aunque ha afirmado que "sí hay menos oportunidades", lo ha achacado a los guionistas que "escriben de lo que conocen". "Lo que necesitamos es más escritores latinos para que sepan escribir para nosotros", ha explicado.

De hecho, la actriz ha confesado que tuvo que producir Griselda porque quería hacer un personaje así: "Y no me lo estaba dando nadie". "No quería esperar a la oportunidad de hacer un drama", ha comentado, aunque cree que "poco a poco se habrían muchas más puertas".