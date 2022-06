Sebastián Yatra habla en 'El Hormiguero 3.0' sobre su gran familia: "Tengo seis perros y cada vez van llegando más"

Esta noche en 'El Hormiguero 3.0' el artista colombiano Sebastián Yatra ha visitado el programa para hablarnos la gira con la que recorrerá varias ciudades de España en los próximo meses.

Cercano y simpático, el artista nos ha hablado sobre sus seis perros: "A mí me gustan mucho los perros, tengo seis en mi casa y van llegando más. Mi madre cada vez que me ve me dice que no quiere más perros", cuenta el artista.

Y es que, según ha explicado Yatra sus seis peludos viven en su casa de Medellín: "Viven en la finca de mis padres allí porque yo viajo mucho. Ellos y mis hermanos les cuidan", señala.

Su perro Rancherito, el amor de su vida

El artista ha contado que su perro favorito es Rancherito, un perro salchicha con una personalidad "ranchera": "Hay momentos que te adora y otros en los que pasa de ti. Es un perro muy independiente", cuenta.

El artista ha contando que en su casa tienen que tener cuidado porque su perro se mete entre las mantas y alguien lo puede pisar. A Rancherito se lo encontró en la calle y por eso no sabe la edad exacta que tiene.

¡Sin duda los echa de menos!