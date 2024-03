¿Romántico o grimoso? Yolanda Ramos se enfrenta al juego más sincero de Trancas y Barrancas

Yolanda Ramos ha cerrado la semana en El Hormiguero por todo lo alto. La actriz está de promoción con Un nuevo amanecer, la serie que se estrena este domingo en atresplayer.

La actriz ha reconocido que es una serie maravillosa y anima a todo los espectadores a no perdérsela. Además, ha contado todo sobre su personaje y cómo ha sido interpretar a una actriz adicta a la cocaína.

Tras la entrevista, la actriz se ha enfrentado a la sección más mítica de Trancas y Barrancas: ¿Es romántico o grimoso? La actriz ha jugado sin tapujos y ha dado su opinión: ¿Qué piensa de poner fotos de los dos por la casa? ¿Y del día de San Valentín?

"Me entran los sudores", ha señalado cuando le han preguntado por poner fotos con su pareja por la casa. Y no le gusta nada regalar en San Valentín: "Me parece una falta de respeto regalar flores en San Valentín". Pablo y Yolanda han coincidido en todas sus opiniones. ¡Así ha sido este momento!