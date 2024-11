Rodri Hernández confiesa a Pablo Motos su única debilidad: "Soy un bicho raro"

El Hormiguero se ha teñido de oro al recibir al futbolista Rodri Hernández. El reciente ganador del Balón de Oro ha hablado sobre este importante logro, entre los momentos más destacados de su carrera, y sus metas para el futuro.

Pablo Motos ha querido destacar lo centrado que ve al invitado: "No pareces un futbolista". Ha explicado los motivos: "No llevas tatuajes, no llevas el pelo raro, te metes la camiseta por dentro, eres licenciado". El centrocampista del Manchester City y de la selección española ha reconocido: "Soy un bicho raro". De hecho, ha recordado lo que sintió al entrar en el primer vestuario de su carrera: "Aquí hay que hacerse fuerte".

"Mi familia me controla", ha confesado, explicando que lo hacen desde la discreción. De hecho, el perfil de sus padres siempre fue de vivir sus partidos desde un segundo plano: "No se les oía, estaban siempre atrás...". "Luego, ya en el coche, es cuando me soltaban la puntillita", ha aclarado. Además, ha contado una anécdota que recuerda con su tío. ¡Dale al play y descúbrela!