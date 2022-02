Revive la entrevista completa a Jordi Évole en 'El Hormiguero 3.0'

El periodista ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' la nueva temporada de su programa de televisión ‘Lo de Évole’, que se estrenará próximamente en La Sexta.

Tras dos temporadas, ‘Lo de Évole’ se ha posicionado como uno de los programas de entrevistas más importantes de la televisión española. En cada temporada, el periodista aborda diferentes aspectos de la actualidad reuniéndose con personas que comparten un hilo común.

Antes de dar a conocer los detalles, Évole se ha encontrado con su doble Paco y ambos han contado cómo se conocieron: "Estaba a cinco minutos de mi casa".

El periodista también ha contado alguna que otra anécdota de la grabación de su programa, como la de la lectura de sexo sin tabúes con mujeres de cierta edad: "He aprendido muchísimo".

Lo que Jordi no se esperaba era que a mitad de la entrevista, Motos le iba a sorprender con imágenes de su visita a 'Tu cara me suena' como invitado estrella. ¡La reacción del periodista no tiene precio!

Además, como ya le ha pasado otras veces en el programa, ha vuelto a sufrir un leve ataque de cataplexia.

Finalmente, también ha comentado la actualidad política destacando la rueda de prensa de Ayuso y García-Egea.

