Revive la entrevista completa a Goyo Jiménez en El Hormiguero

La maestría de Goyo Jiménez para encontrar el lado cómico de cualquier situación ha brillado en El Hormiguero. Su visita ha estado repleta de risas, anécdotas desternillantes y esa forma única de ver la vida que tanto gusta a su público.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre su llamativo cambio de look. Con motivo de su participación en la próxima edición de Tu cara me suena, el cómico se ha tenido que deshacer de su característica barba para poder caracterizarse.

Tras esto, Goyo ha roto el guion del programa para enseñar como hablan los jóvenes de hoy en día. Goyo ha utilizado el "putérito perfecto" y ha mantenido una desternillante conversación con una adolescente del público.

También ha desvelado el motivo por el que se ganó el apodo de "el Dwayne Johnson de Albacete". Todo ocurrió durante una nochevieja en su pueblo y la historia no ha podido ser más surrealista.