"Pensé que me llevaban preso": el despiste de Dani Fernández que casi le cuesta un disgusto

Dani Fernández ha visitado El Hormiguero para hablarnos de su éxito con su último disco 'La jauria'. El artista ha contado cómo fue su vida cuando terminó el Auryn, y es que después de formar parte de uno de los grupos de más éxito de nuestros país, asegura que le costó encontrarse, pero que finalmente supo el camino que tenía que tomar y la música que tenía que hacer.

El artista ha cantado con Pablo Motos a la guitarra uno de sus temas más especiales de su último disco, 'Me has invitado a bailar', con el que ha arrasado en todas las plataformas.

Dani Fernández ha aprovechado para contar una anécdota que le pasó en un control en el aeropuerto en un viaje a Londres: "Pensaba que me llevaban preso", confiesa. La policía interceptó su chaqueta porque veían algo raro en los escáner. El artista relata que estaba bien tranquilo porque sabía que no tenía nada: "Llamaron a la Guardia Civil y ahí ya sí que me puse nervioso", cuenta.

"Recuerdo la cara de mi mujer y madre mía"

La Guardia Civil metió la mano en un bolsillo y encontró una bala de pistolo: "Me quedé blanco, se me nubló todo y mi mujer tampoco sabía que hacía una bala ahí", cuenta.

Dani explica que hace unas semanas estuvo con un amigo que hace disparo y le regaló una bala: "Me la guardé en el bolsillo, nunca la saqué y se lo intenté explicar a la policía"