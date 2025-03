Dani Fernández canta en El Hormiguero su canción favorita: "Sentí que tenía algo"

Dani Fernández ha llegado a El Hormiguero con su autenticidad y talento por bandera. El artista ha compartido con nosotros su pasión por la música y nos ha regalado momentos llenos de emoción y complicidad.

En este momento, el invitado ha contado que su canción 'Me has invitado a bailar' es su favorita: "Me levanta", ha asegurado antes de añadir que no le suelen gustar tantos sus temas. "Cuando la compuse sentí que tenía algo", comentaba mientras Pablo se estaba levantando rumbo a su guitarra.

El artista no ha tenido ningún problema en hacer un repaso con el presentador de las notas y cantar, en un dueto mágico, su canción favorita en uno de los momentazos de la noche. ¡Inolvidable!