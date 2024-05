La reflexión más personal de Will Smith: "He aprendido a quererme un poco más como persona imperfecta que soy"

Will Smith ha visitado El Hormiguero para presentar su nueva película. Es su novena visita en el programa, solo le queda una para convertirse en Invitado Platino del programa.

Una visita muy especial con la que el actor nos ha demostrado lo bien que se le da el español y es que ha hecho gran parte de la entrevista en castellano.

Al finalizar, el actor ha dado un consejo muy personal para estar más feliz: "Lo más importante para mí ha sido aprender a aceptar el hecho de que soy un ser humano y de que no soy perfecto", confiesa.

Para el actor ha sido algo muy importante: "En esa búsqueda de la perfección puede ser que no te gustes nada y eso es complicado", asegura.

Si algo ha aprendido Will es a aceptarse tal y como es: "En estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos y a quererme un poco más como persona imperfecta que soy", reconoce.

¡Así lo ha dicho en El Hormiguero!