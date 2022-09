La paradoja de Jamie Lee Curtis al confesar que odia las películas de miedo: “Por eso lo hago tan bien”

Continúa la presencia de grandes cineastas en el ‘El Hormiguero 3.0’, esta vez con la visita de Jamie Lee Curtis, que ha acudido para presentar su último proyecto: ‘Halloween: El final’, que se estrena en la gran pantalla el próximo 14 de octubre en nuestro país.

La actriz se ha estrenado en el programa de Pablo Motos para presentar la última película de la trilogía ‘Halloween’, que tiene como protagonistas tanto al personaje de terror Michael Myers, como a la propia Jamie Lee Curtis, que en la cinta encarna a Laurie.

Durante la entrevista, Jamie Lee Curtis ha confesado a Pablo Motos que no le gustan nada las películas de miedo, algo que ha sorprendido mucho al presentador: “¿Quién lo diría?”, responde. Pero ella tiene una explicación que le ha dejado sin palabras: “Se me nota de que me dan mucho miedo y por eso lo hago tan bien”, ha sentenciado la actriz al hablar de su propia experiencia durante los rodajes.

"Una camisa blanca en un hombre me resulta súper atractiva"

Además, Motos le ha recordado que su madre, Janet Leigh, protagonizó una de las películas más terroríficas, ‘Psicosis’, y si ha sido capaz de verla de principio a fin.

El piropo de Jamie Lee Curtis

La actriz ha recibido el cariño del público nada más entrar en el plató del programa. Jamie Lee Curtis le ha preguntado a Pablo Motos si siempre va de color blanco: "Una camisa blanca en un hombre me resulta súper atractiva", ha admitido, aunque ha querido aclarar que no le estaba tirando los tejos a Pablo Motos.

Se enamora con la guitarra española de Pablo Motos

Jamie Lee Curtis ha insistido desde el primer minuto del programa a Pablo Motos para que le cantase alguna canción con la guitarra española. A pesar de que el presentador no estaba del todo animado a hacerlo, finalmente se decide y coge con ganas el instrumento musical al ritmo de 'Clavelitos'.

Con Trancas y Barrancas de coro siguiendo la letra, Jamie Lee Curtis se ha quedado enamorada de la voz de Motos tras ese momento tan especial. ¡Qué gran comienzo de programa!

"Esto no se lo he contado a nadie"

Pablo Motos ha querido indagar en la profesión de Jamie Lee Curtis y le ha preguntado cómo vive las peleas en una película de terror: “Es muy doloroso”, ha comenzado asegurando la actriz. No obstante, ha ido más allá narrando una anécdota que no ha pasado desapercibida en ‘El Hormiguero 3.0’: “Esto no se lo he contado a nadie, el director no quería hacerlo…”.

Además, Jamie Lee Curtis ha preguntado al público si les dan miedo las trituradoras de basuras, pero se ha llevado una gran sorpresa cuando Motos le ha informado que en España "no tenemos de eso". ¡Su cara ha sido un poema! ¿Qué papel tiene este utensilio en sus películas de miedo? ¡Descúbrelo todo aquí!