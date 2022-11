Pablo Motos cuenta cómo se libró de ser presidente de su comunidad: "Propuse pintar todo de negro"

Trancas y Petancas han traído una sección muy innovadora a 'EL Hormiguero' con motivo de la visita de Luis Zahera al programa. Las hormigas han hecho al presentador y al actor el "test de la convivencia" ¿Habrán sido sinceros? ¿O han tenido miedo de que les estén viendo sus vecinos?

La primera pregunta ha sido fácil, ¿Cuando montan en el ascensor, dan rápido al botón para subir solos y que no "se cuele" ningún vecino?: ¡Los dos han contestado que no! Luis ha admitido que vive en un primero y no suele coger el ascensor, en cambio Pablo ha admitido que antes lo hacía.

Eso sí, los dos están de acuerdo en que no van a las reuniones de vecinos: "Yo fui a una porque me hicieron presidente de la comunidad y conseguí que me echasen", ha admitido. "Propuse que pintáramos todo de negro y me dijeron que si no quería ser presidente", ha contado entre risas.

Pablo y Luis también han confesado que alguna vez se han equivocado de casa porque iban un poco borrachos... ¡Qué momentazo!