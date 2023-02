El nuevo chiste de Joaquín Sánchez en 'El Hormiguero': "A veces le pido que no cuente más"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nueva serie documental, 'La penúltima y me voy'. Aquí los espectadores podrán descubrir el lado más íntimo y personal del futbolista.

La pareja ha contado cómo fue su boda, uno de los momentos más especiales de su vidas: "Fue muy especial, pero también un show como nuestra vida", han confesado.

Además, han desvelado cuál es el secreto de su relación: "Discutimos mucho, a todas horas", aclaran. Aunque eso sí, quien siempre pide perdón primero es el futbolista.

Antes de terminar la entrevista, no podía faltar que Joaquín contará uno de sus chistes, aunque antes Susana ha confesado que ha estado todo el día contando chistes: "Hasta cuando peleo con él es un chiste", ha señalado Susana.

"Cuando sale le digo que no llegue tarde y me dice que llega en 20 minutos y que si no he llegado lo vuelva a leer", ha confesado desatando las risas del público. Y Joaquín ha contado un nuevo chiste en 'El Hormiguero'. ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!