El problema de corazón que fuerza la separación de Andy y Lucas: "Sin salud no somos nadie"

Este 14 de noviembre de 2023 será un día que los fans de Andy y Lucas no olvidarán. El dúo gaditano acudió en El Hormiguero para llenar el plató con su música pero, antes de todo, tenían preparada una exclusiva. Es la noticia que sus seguidores nunca pensaban que podía llegar: su separación artística tras una carrera de veinte años.

Pablo Motos sabía lo histórico que era este anuncio y, antes de comenzar la entrevista, dio paso a Lucas para que explicara esta decisión tan difícil. "Llevo todo el día con un pellizco aquí en el estómago que no puedo conmigo", reconocía el cantante al dar la 'bomba' de su retirada. Es él quien deja la profesión y por un motivo más importante posible: su salud. Ha explicado que le diagnosticaron una cardiopatía.

"Hace cinco años tomé las riendas empresarialmente de Andy y Lucas y el día a día ha sido bastante complicado porque soy un psicópata de mi trabajo", ha empezado a contar en el programa. El problema lo detectó hace un año: "Empezaron a darme unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta". Después, le derivaron al cardiólogo, que le descubrió el problema en una válvula.

La consecuencia es la necesidad de "bajar un poco el ritmo". Por eso, su próxima gira será la de su despedida. "Sin salud no somos nadie", ha afirmado Lucas, que ha insistido en la gran carga de trabajo acumulada: "Llevamos veinte años sin parar, de pico y pala, y cuando volvemos de concierto trabajamos en el día a día hablando con promotores" Ha sido aún más específico: "En el día a día me llevo las cosas a la cama y se ha visto que me ha afectado".

Hasta el momento, Cádiz, Sevilla, Barcelona y Madrid son los cuatro únicos lugares confirmados. Con los fans presentes en el plató incapaces de contener las lágrimas, el dúo ha eludido la palabra 'separación' pero dejando claro que podría no haber nunca un regreso.