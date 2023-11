Las bonitas palabras de Lucas tras anunciar que el dúo se rompe: "Andy es mi familia"

El Hormiguero ha tenido el placer de recibir a dos iconos de una generación. Andy y Lucas han visitado a Pablo Motos para comunicar una importante noticia con respecto a su futuro profesional.

Nada más sentarse a la mesa, Pablo Motos ha anunciado que los invitados han tomado una importante decisión y Lucas se ha arrancado a hablar: "Es el momento de hacer una gira de despedida". Las fans del público no han podido evitar emocionarse al escuchar que el grupo se diluía, pero Andy ha querido recalcar: "No es separarnos. Es tomarnos un descanso".

"¿Habéis pensado cómo va a ser el primer día después del último concierto?", les ha preguntado Pablo Motos. A los dos les ha constado responder, ya que saben que será un momento duro para ellos. "Yo no voy a dejar de cantar, pero no subirme con él a un escenario no me lo imagino", ha comentado Andy.

Los dos se conocer desde primero de EGB y por eso se consideran prácticamente hermanos. "Andy para mí no es mi compañero, es mi familia", ha asegurado Lucas. A pesar de que el grupo quiera parar, su relación de amistad seguirá muchos años más. ¡Dale play al vídeo y escucha todo lo que se han dicho!