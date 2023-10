La mayor falta de respeto para Blanca Suárez: "Todos tenemos derecho a tener nuestra independencia"

Blanca Suárez y Enric Auquer han visitado El Hormiguero para hablar de su nueva película. Los dos actores vienen a hablar de Me he hecho viral, una comedia romántica que trata sobre Mabel, una mujer que al desbloquear el teléfono de su marido descubre que le está poniendo los cuernos. Su reacción en un avión se hace viral y su vida cambia para siempre. Una historia que te enganchará desde el primer momento y que no podrás dejar de ver.

La actriz nos ha contado su peor experiencia en un festival, y es que no podía estirar los brazos: "Algo me pasó en los bíceps", ha confesado en el programa.

Después, Pablo Motos ha querido aprovechar la ocasión para preguntarles qué piensan sobre mirar el móvil de tu pareja o de otra persona: "Es motivo de separación", ha confesado Enric.

Para Blanca es una de las mayores falta de respeto que existen con tu pareja: "Es gravísimo. No por no saber lo que hay dentro del dispositivo móvil, de su ordenador o de sus cajones, quiere decir que esconda algo", ha admitido. "Todos tenemos derecho a tener nuestra independencia, nuestro micromundo... un lugar sano y salvo donde nadie intervenga ni cotilleé".

Sus palabras ha provocado una gran ovación por parte del público. En cambio, el presentador les ha preguntado si se les va la vista cuando en el metro la persona de al lado está con el móvil: "Siempre, pero es que se te va la mirada. No es cotillear", ha dicho la actriz entre risas.