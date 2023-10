Revive la entrevista completa de Blanca Suárez y Enric Auquer en El Hormiguero

Este martes en El Hormiguero hemos recibido la visita de los actores Blanca Suárez y Enric Auquer, ambos ha venido ha presentarnos su nueva película: Me he hecho viral, una comedia romántica que cuenta la historia de Mabel, una mujer que se está yendo a disfrutar de su luna de miel cuando descubre que su marido le ha sido infiel. Su vida da un cambio brutal cuando su reacción se vuelve viral en redes sociales.

La película reflexiona sobre lo que nos puede cambiar la vida desde que llegaron las redes sociales: "Te graban, y en cinco horas ya ha dado la vuelta la mundo", informa Pablo Motos. Enric ha reconocido que no tiene redes sociales: "Probé durante unos meses, no me gustó y me fui", ha confesado.

Por su parte, Blanca Suárez tiene casi cinco millones de seguidores en Instagram: "No le doy demasiadas vueltas a lo que subo, no me obsesiono, pero soy consciente de la repercusión", ha confesado Blanca Suárez.

La actriz ha contado su peor momento en un festival y es que, ser una amante del deporte a veces tiene sus riesgos: "Creía que mi forma física era espectacular, pero igual no lo era tanto", algo que le pasó factura en la presentación de una película.

Pablo Motos también les ha preguntado qué piensan sobre las personas que cotillean el móvil de sus parejas: "Me parece la mayor falta de respeto que existe, todos tenemos derecho a tener nuestra independencia sin que nadie entre", ha señalado la actriz.

Las Hormigas se han divertido esta noche con los actores con uno de los juegos más interesantes de la temporada: ¿Verdad o mentira? Los dos actores han tenido que pensar en una historia y el otro, junto a Pablo Motos, han tenido que adivinar si era mentira o verdad lo que estaban contando.

También hemos tenido tertulia de actualidad con Juan Del Val, Rubén Amón, Miguel Lago y María Dabán. Los cuatro tertulianos nos han contado los temas más importantes de la actualidad. ¡Revive la entrevista completa de Blanca Suárez y EnricAuquer en el vídeo de arriba!