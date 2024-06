Marta Hazas confiesa su mayor trauma en El Hormiguero: "Soy una miedica"

El Hormiguero ha tenido el placer de contar con la visita de Álex González y Marta Hazas. Los actores han acudido juntos por primera vez para hablar sobre su nueva serie mientras lo pasan en grande junto a Pablo Motos y las hormigas.

En esta ocasión, el presentador le ha preguntado a la invitada por una de sus manías más extrañas: alejar lo máximo posible las sillas de la cama. "Soy una miedica, he llegado a ducharme con gafas porque me da miedo no ver lo que pueda pasar", ha comenzado diciendo.

Según ha contado, leyó unos cómics en los que la ropa encima de la silla tomaba formas diabólicas y desde entonces le da pánico tener una cerca mientras duerme: "Pienso que voy a abrir el ojo y voy a tener a alguien ahí sentado", ha concluido.

"A ver cómo duermes tú después de esto", ha alegado Marta entre risas ante el vacile de Pablo Motos que le ha dicho que es una "miedosilla". ¡No te pierdas este momentazo!