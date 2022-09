María Becerra y su pánico escénico a las entrevistas: "Me ponía a tartamudear por los nervios"

'El Hormiguero' sigue recibiendo a grandes estrellas en su plató, en esta ocasión, desde Argentina, llega la cantante María Becerra. La joven ha venido a España para presentar su nueva gira, ‘Animal Tour 2022’, y su nuevo ‘single’ llamado ‘Automático’.

María Becerra es una de las cantantes de más éxito del género trap y urbano del momento. La argentina visita por primera vez el programa y lo hace recibiendo el cariño del público. La joven estrella ha confesado en 'El Hormiguero' que tuvo que trabajar con coach el tema de las entrevistas porque al principio "tartamudeaba mucho".

Según ha confirmado la joven, cuando empezó a ser famosa y muchos programas querían entrevistarla se ponía muy nerviosa: "No podía continuar, se me nublaba la cabeza y tuve que trabajar esto con un coach para poder hablar", ha señalado.

El maquillaje de María Becerra ha llamado la atención de Pablo Motos, que ha alucinado con la manera en la que argentina llevaba pintado los ojos. Además, María Becerra le ha enseñado a Pablo Motos ha bailar su #challenge ¡Momentazo!

María Becerro comenzó muy joven su carrera, pero no lo hizo directamente en la música, si no en Youtube, plataforma donde se dio a conocer. La 'nena argentina' ha explicado cómo funciona Youtube: "No se gana tanto dinero con un vídeo, es todo lo que viene con eso. Un día estas grabando un vídeo y atrás tienes un paquete de harina de una marca que te paga porque aparezca un minuto en tu vídeo", ha explicado.

A la joven le ha dado vergüenza ver en la pantalla su vídeo de cuando era pequeña: "Madre mía, llevaba el pelo violeta", ha señalado sonrojada. María también ha contado en 'El Hormiguero' que era muy mala estudiante, aunque sus padre no se lo tomaron mal.

La argentina está en España con motivo de su gira y ha contado que ella es vegetariana y que en este país todo está lleno de jamón ibérico: "El otro día pedí una paella sin carne y me miraron muy mal", ha admitido.

Simpática. divertida y atrevida. María Becerra ha conquistado al público y a todos los espectadores de 'El Hormiguero' con su buenas vibras.