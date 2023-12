Lola Lolita, sobre cómo lidia con los haters: "Hay que ser muy fuerte mentalmente"

Lola Lolita ha puesto el broche de oro a la semana en El Hormiguero. La influencer que cuenta con millones de seguidores en redes sociales ha estado por primera vez con Pablo Motos en una noche mágica repleta de momentazos.

"El éxito lleva inevitablmente la envidia detrás", le ha dicho el presentador a la invitada para preguntarle sobre los haters. La alicantina sufría tanto odio que, tal y como ha desvelado, llegó a tener calvas en la cabeza por el estrés.

"Antes no me mostraba como era"

Lolita ha dicho que todo tiene su parte buena y su parte mala: "Las redes sociales me han hecho vivir experiencias que mucha gente no podrá vivir, pero te pueden comer la cabeza los comentarios negativos". La influencer ha dicho que los comentarios de su físico era algo que le afectaba mucho, pero ahora le va mejor porque antes no se mostraba como era y se cohibía mucho: "Ahora les caigo mejor", ha concluido.

"Lo mejor es tratarlo con un psicólogo y rodearte de la gente que te quiera, porque sino te puedes hundir", ha terminado diciendo en una profunda reflexión sobre el lado más oscuro de estas nuevas tecnologías. ¡Así lo ha contado!