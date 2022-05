Lola Índigo rompe a llorar en 'El Hormiguero 3.0': "Me siento muy afortunada"

En el programa de este martes nos ha acompañado Lola Índigo, una de las artistas del pop que más ha crecido en los últimos meses. La cantante ha venido a presentar su nuevo proyecto, un documental que narra las distintas etapas de su vida y todo lo que ha pasado para llegar hasta dónde está hoy.

"Pasan los años y no me creo todo lo que estoy viviendo"

Cuando en 'El Hormiguero 3.0' han puesto el trailer de su documental, la cantante se ha emocionado y no ha podido evitar ponerse a llorar: "Es que es muy fuerte. Para mí tener la oportunidad de hacer un proyecto con mis amigas y con mi gente ha sido una cosa muy chula", ha señalado.

Lola Índigo se siente muy afortunada con todo lo que está viviendo: "Pasan los años y es que no me lo creo", ha señalado. Además, Pablo Motos ha reconocido que Lola Índigo es una persona muy trabajadora y es que "con una persona trabajadora no puede nadie".

Ambos se han fundido en un abrazo muy emotivo... ¡Qué bonito!

Por si también te interesa...

Lola Índigo confiesa en 'El Hormiguero 3.0' el trastorno alimenticio que superó: "Dejé de comer"