Julián López reflexiona sobre el paso del tiempo y la edad: "Hay preocupaciones que no las tienes cuando eres joven"

El Hormiguero regresa tras el parón de Semana Santa con la visita de nuestro amigo Julián López. El actor se ha convertido esta noche en invitado Platino de El Hormiguero y lo ha celebrado por todo lo alto.

Julián López ha contado que tiene un amigo que le ha dicho que ya no debería ir en pantalón corto porque ya tiene una edad: "¿Por qué no podemos vestir cómo queremos?", pregunta. El actor cuenta que el hacía running: "Ya no lo hago porque me empezaron a doler las rodillas, algo muy de mayor", ha dicho entre risas.

El cómico ha contado que una vez salió a correr y un vecino le preguntó si había pasado algo: "Si una persona mayor corre se alarman los demás", ha confesado entre risas.

Julián ha reflexionado sobre el paso del tiempo y alguna que otra manía que ha ido adquiriendo con el paso de los años: "Te observas cosas que antes no te preocupaban", señala. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!