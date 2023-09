Juan del Val confiesa la peor etapa de su vida: "En la adolescencia todo se torció"

Por un programa, Juan del Val ha pasado de colaborador de El Hormiguero a invitado para presentar Bocabesada, su nuevo libro, que se publica el 27 de septiembre. El escritor ha explicado que la novela presenta a varios personajes cuyo nexo de unión es una productora audiovisual imaginada por él, pero basada en su dilatada experiencia en el sector.

Además de hablar de esta obra, Pablo Motos ha querido saber más sobre su vida privada. "Soy preso de mi imagen", ha afirmado Juan del Val al intentar defenderse de la imagen de "distante, prepotente y chulo", como el presentador le ha dicho que algunas personas le ven. De hecho, ha asegurado que se considera "bastante accesible". En este sentido, ha arremetido contra quienes confunden "sensibilidad con la cursilería" y contra la perversión del término "modestia".

Pablo ha ido leyendo algunos fragmentos del nuevo libro. Así, uno de ellos ha llevado a hablar de la adolescencia del invitado. "En la adolescencia todo se torció, y entonces entró el miedo", ha recordado. Ha asegurado que pasó años "con un nudo en el estómago permanente, con ansiedad". Ha confesado que fue "un estudiante lamentable, con bastantes problemas" y al que echaron de institutos, en parte porque no aprobaba ninguna asignatura.

"Con mis 16 años, fíjate que desconcierto, me apunto a las Juventudes Comunistas y también me voy a catequesis de adultos, todo una absoluta incoherencia porque estaba buscando algún lugar en el que desarrollarme", ha revelado. Así, con 17 años, acabó "en obras, trabajando con carretillas de hormigón". "Mi vida era una mierda", ha afirmado. Entre las sensaciones que ha recordado, ha destacado el de la suciedad: "A mí me dolía profundamente".