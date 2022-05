Javier Cámara confiesa su mayor perdición en 'El Hormiguero 3.0'

Esta noche uno de los actores más míticos de la televisión española, Javier Cámara ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo proyecto. Aprovechando su paso por el programa el actor ha confesado algunas de sus perdiciones más ocultas.

"A mí me encantaría no comer azúcar, pero es algo que aún no he conseguido", ha señalado. Aunque Cámara ha confesado que su perdición es la nevera. El actor intenta controlar su ansiedad con la comida pero es complicado: "El problema es que no me doy cuenta. Te pones la tele, la música y vas comiendo sin quererlo", asegura.

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!