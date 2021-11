Gerard Piqué aclara la polémica sobre su visita a 'El Hormiguero 3.0': "Fue una decisión propia que tomé"

Gerard Piqué ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar una nueva edición de la Copa Davis que se celebra en la Caja Mágica en Madrid. Pablo Motos no ha dudado en preguntarle sobre la polémica sobre su visita al programa hace unas semanas: "He leído en la prensa que no te dejaba Xavi Hernández venir", señala Pablo Motos.

Gerard Piqué no ha dudado en aclarar que no estaba pasando nada: "Ya sabes cómo va esto", señala Piqué y aclara que: "Hay un entrenador nuevo, decidimos aplazar está entrevista para más adelante y Xavi ni lo sabía", explica.

El futbolista ha querido señalar que este día era el que más encajaba en su calendario: "Tenía dos días libres, estaba por Madrid y era el mejor día para venir al programa".

¡No te pierdas cómo lo han explicado en el programa en el vídeo de arriba!