La extraña manía de Alejandro Sanz antes de un concierto: "Los artistas somos muy maniáticos"

Alejandro Sanz ha contado en 'El Hormiguero 3.0' lo emocionante que ha sido la gira por EE.UU de la que acaba de volver.

Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para preguntarle por la extraña manía que tiene antes de los conciertos: "Me han dicho que te pones esparadrapos blancos en las muñecas", una confesión que el artista no ha negado: "Los artistas somos muy maniáticos. Yo tocaba un cajón y me hacía daño. Me puse los esparadrapos y ahora no puedo salir sin ellos", ha revelado.

Además siempre se los pone en el mismo sitio.

