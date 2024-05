El dardo de Felipe González a Zapatero: “De lo que os digo, a lo mejor se entera hasta Zapatero, que le cuesta trabajo”

Felipe González bromea sobre el tiempo que nos queda para la amnistía, prevista para ser aprobada el próximo 30 de mayo, “os voy a desconcertar ahora porque esto solo lo hacen los políticos viejos, a lo mejor de los que os digo ahora a lo mejor se entera hasta Zapatero, que le cuesta trabajo”, ha explicado el invitado de El Hormiguero sobre la inminente amnistía.

González ha querido reflexionar sobre el legado que dejó José Luis Rodríguez Zapatero en el Partido Socialista, “es buen muchacho, cuando dejó el Gobierno ganó con mayoría absoluta el PP”, ha afirmado el sevillano.

“Dejó solo a Rubalcaba y cayó el PSC a los mínimos históricos que ha tenido el partido”, ha confesado el sevillano. Para Felipe González, José Luís Rodríguez Zapatero dejó cómo legado la peor época del PSC.

El expresidente del Gobierno ha calificado la herencia de Zapatero como terrible. Felipe González reflexiona sobre las palabras de Zapatero cuando le acusa de no querer a su partido. “Los dirigentes del partido no me quieren a mí, ese partido lo reconstruí yo”, ha asegura el político en El Hormiguero. El invitado ha críticado también la falta de debate en el PSC.