Daniel Craig confiesa cómo fue escoltar a la reina Isabel II de Inglaterra: “Estaba como soñando”

Cerramos la semana en 'El Hormiguero' con otra visita de lujo en cuanto al cine: la de los actores Daniel Craig, Kate Hudson y el director y guionista Rian Johnson.

Los tres invitados han acudido para hablar de su nueva película 'Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion', que podremos disfrutar en Netflix a partir del 23 de diciembre. Se trata del segundo misterio a resolver por el detective Benoit Blanc (Craig).

Durante la entrevista, Pablo Motos ha preguntado a Daniel Craig sobre la importante oportunidad que tuvo de escoltar a la reina Isabel II en los Juegos Olímpicos de Londres que se llevaron a cabo en 2012: “Es una de esas situaciones en la vida en la que estaba como soñando”, ha revelado el actor.

Además, ha hablado sobre cómo era la personalidad de la reina recién fallecida y cómo se sintió con ella al tratar con ella en primera persona: “Ella quería reírse y hacer chistes”, apuntaba en ‘El Hormiguero’.

''He tenido que volver a entrenar el acento''

"Es como si estuviese en primera fila viendo trabajar a los mejores actores del mundo''

Pablo Motos ha querido confirmar cómo se le da a Daniel Craig los acentos durante los rodajes, y él no ha dudado en confesar toda la verdad: “Se me dan fatal, tengo que trabajar muchísimo y no se me da bien la imitación”, ha asegurado el actor. Pero eso no es todo, ha levantado caras de sorpresa al revelar que incluso tuvo un entrenador de acentos.

Por su parte, Kate Hudson ha corroborado esta realidad de la que muy poca gente es consciente del esfuerzo que realizan muchos actores para cambiar el acento: “Se nos va a todos”, ha destacado la actriz.

''Si tuviera que trabajar con Rian Johnson el resto de mi vida moriría feliz''

Otra curiosidad destacable de la entrevista a estos tres invitados de lujo ha sido cuando Pablo Motos ha preguntado a Rian Johnson el motivo que le llevó a elegir a Daniel Craig y Kate Hudson para protagonizar su nueva película 'Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion': "Cuando tienes la oportunidad de trabajar con actores tan buenos y nos llevamos todos bien, es como invitar a amigos en una fiesta", ha explicado el director cinematográfico.

El presentador también ha preguntado a los dos actores acerca de qué es lo que no soportan de su director: "Tengo una larga lista", ha bromeado Daniel Craig. Pero inmediatamente ha resuelto las dudas asegurando que, a pesar de todo, ''si tuviera que trabajar con Rian Johnson el resto de mi vida moriría feliz''.

Además, el guionista ha desvelado cuál es su secreto para pedirle de forma sutil a los actores que repitan aquellas escenas que no hayan salido perfectas: “Tengo el mejor trabajo del mundo, es como si estuviese en primera fila viendo trabajar a los mejores actores del mundo”. Pero, ¿sólo tiene palabras bonitas hacia Daniel Craig y Kate Hudson? ¡No pierdas detalle del momento en este vídeo!