Chenoa presume de marido en 'El Hormiguero': "Tiene una letra preciosa como él y sus ojos"

Chenoa ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de ‘Tómatelo menos en serio’, el programa late night que conduce desde el 13 de octubre en la emisora Europa FM. La cantante asume las riendas de este programa radiofónico nocturno de humor, diversión y amigos. Un nuevo proyecto profesional que se suma a su dilatada carrera en escenarios y platós de televisión.

Durante la entrevista, Chenoa ha hablado de su marido, Miguel Sánchez Encinas. Pablo Motos le ha recordado el nerviosismo que hubo en España sobre su boda y se ha emocionado al ver una fotografía juntos: "Me encantó su voz", ha apuntado. Aunque Pablo también ha recalcado lo guapo que es su marido.

"Me gusta mucho la conquista de la charla"

El presentador le ha preguntado cómo le conoció: "Lo vi entrar y dije, ¿perdona? Le habían sentado en la cena enfrente de mí y yo le cambié el papel para que se sentará al lado", afirma en 'El Hormiguero'.

La cantante también ha contado que le da mucha pereza eso de ligar, pero que le tiró la caña: "Me gusta mucho la conquista de la charla, si no tenemos charla, malo", señala. Además, la cantante no ha dejado de decir cosas bonitas sobre su marido: "Tiene una letra preciosa como él y sus ojos", añade.

El baile de Chenoa junto a Pablo Motos

La cantante ha sido recibida por el presentador y por el cariño del público. Pablo Motos le ha dicho a Chenoa que le ha recibido con la canción de 'Soy Humana' porque se acuerda del baile que hicieron cuando acudió a 'El Hormiguero' a presentar hace un tiempo ese mismo trabajo.

El presentador no ha dudado en hacer el baile de la canción y en decirle que él siempre escucha: "Soy rumana", lo que ha desatado las risas de la artista. Chenoa no ha dudado en cantar la canción con la palabra que ha sugerido el presentador.

La cantante ha reconocido en 'El Hormiguero' que cree mucho en las artes esotéricas, aunque desconfía de los horóscopos. Pablo Motos no ha dudado en leerla la mano ¿Qué le habrá dicho sobre su futuro?

Única, auténtica e inimitable, Chenoa ha demostrado ser una auténtica fan de este programa... ¡Nos encanta!