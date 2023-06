La bonita reflexión de Pablo Motos: "Me gustaría volver a cuando me enamoré de mi mujer"

Maribel Verdú ha sido la invitada de hoy en 'El Hormiguero'. Durante la entrevista entre Pablo Motos y la actriz, el presentador le ha hecho una pregunta relacionada con su película, 'The Flash'. ¿Qué es lo primero que harías si volvieras al pasado? Pablo ha explicado lo que haría y los sentimientos han acabado a flor de piel.

Pablo ha tenido un momento la entrevista con Maribel dónde la emoción estaba por lo aires. El presentador sin pensarlo ya lo tenía muy claro. "Me gustaría volver al principio de cuando me enamoré de mi mujer", era la respuesta del presentador sobre lo primero que haría. Aunque rápidamente ha dejado claro una cosa: "Yo no pienso nunca en el pasado".

Después, le ha tocado el turno a Maribel, que al igual que Pablo, no es una persona que piensa mucho en el pasado. De todas maneras, ha dejado a todos muy sorprendidos con la respuesta: "Yo querría recuperar a mi hermana melliza", ha respondido la actriz. Al parecer Maribel tiene dos hermana gemelas y ella era melliza, por cosas de la vida no llegó a buen puerto. " Me hubiera fascinado que mis hermana fueran gemelas y yo melliza", ha concluido Maribel ¡Descubre las palabra! de Pablo Motos en el vídeo