Antonio Pagudo confiesa en 'El Hormiguero 3.0' la clave del éxito de su relación: "Empezó como una tontería"

Antonio Pagudo y María Hervás han visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Por los pelos, una historia de autoestima', una comedia sobre el trauma de quedarse calvo, que estará en nuestros cines el próximo 12 de agosto. De hecho, es el gran cambio al que tuvo que someterse el actor. A él mismo le costaba reconocerse en el espejo, y también ha contado el shock que fue para su mujer. "Fue de la época en la que menos contacto tuvimos", ha bromeado.

Da la casualidad de que la mujer de Antonio Pagudo trabaja en el departamento de invitados de 'El Hormiguero 3.0', por lo que ha sido ella quien le ha facilitado algunos datos insólitos del actor. El presentador ha revelado que la pareja tiene un pacto en el caso de que uno de los dos tenga una aventura. "Que si pasa, que no te enteres", ha aclarado Antonio, entre otras cláusulas.

Por su parte, María Hervás ha asegurado que su naturaleza es "ser fiel" pero, en parte, porque no tiene tiempo para ser infiel. "Es un disparate tener que calibrar tener dos historias", ha explicado.

Además, Antonio Pagudo ha dado una clave que quizá haya ayudado en su relación: tienen unas normas para que no se enfríe ni se relaje... y renuevan ese contrato cada año. "Venía de relaciones en las que lo había pasado muy mal", ha comentado.

